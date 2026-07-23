Bimbo morto in piscina a Monterotondo, 3 indagati per omicidio colposo

R0MA (ITALPRESS) – La Procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati tre persone per omicidio colposo nell’ambito delle indagini sulla morte del bambino di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma. La piscina è sotto sequestro. I carabinieri della Compagnia e della Stazione di Monterotondo, coordinati dalla Procura di Tivoli, stanno svolgendo gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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