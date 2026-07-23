Rocca inaugura la nuova CdC “Bufalotta”, attivate tutte le 19 strutture della Asl Roma 1

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, l’inaugurazione ufficiale della nuova Casa di Comunità (CdC) Bufalotta, in via Paolo Monelli 28. Con questo importante taglio del nastro si conclude ufficialmente il percorso di aperture delle 19 Case della Comunità e dell’Ospedale di Comunità previsti per il territorio della ASL Roma 1, segnando uno storico traguardo nel potenziamento della sanità territoriale e di prossimità. All’evento hanno preso parte anche l’Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, il direttore sanitario della ASL Roma 1 Gennaro D’Agostino, il direttore del distretto 3 Maria Ester De Caris, il presidente del Municipio III Paolo Emilio Marchionne, oltre al personale sanitario e amministrativo della struttura.

La Struttura e i Servizi (attivi H24, 7 giorni su 7). L’immobile (HUB), che si sviluppa su un unico livello al piano terra per circa 630mq all’interno di un lotto di 6000mq assegnato dal Comune di Roma, sorge nel complesso dell’ex centro polifunzionale “Il Villaggio della Speranza” (realizzato nel 2008/2009). I lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale sono stati realizzati grazie a un finanziamento complessivo di 1.696.071,26 euro, di cui: 1.266.508 euro (IVA inclusa) da fondi PNRR; 310.000 euro (IVA inclusa) da fondi aziendali ASL Roma 1 destinati a manutenzione straordinaria e adeguamento sismico; 89.563,26 euro per i nuovi arredi; 30.000 euro circa per apparecchiature elettromedicali di ultima generazione (tra cui ecografo, elettrocardiografo ECG, defibrillatore DAE, dermatoscopio, otoscopio, retinoscopio e lampada da visita).

La Casa di Comunità Bufalotta impiegherà stabilmente 20 operatori (5 medici, 9 infermieri, 2 assistenti sociali, 2 psicologi e 2 amministrativi) e garantirà, con operatività continua H24, servizi fondamentali tra cui: CUP, PUA (Punto Unico di Accesso), Sportello Polifunzionale, ambulatori specialistici (diabetologia, pneumologia, cardiologia), Unità di cure primarie e pediatriche, Continuità Assistenziale, Ambulatorio infermieristico e infermiere di Famiglia (IFeC), Punto Prelievi, Screening, Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Telemedicina e uno Sportello di Ascolto per le Fragilità. Umanizzazione e legame con la storia del territorio: i Wallpaper In linea con le linee guida aziendali volte a rendere i luoghi di cura più accoglienti e orientati al benessere psicofisico dei pazienti, i locali della CdC Bufalotta sono stati interamente rinnovati secondo un concetto di umanizzazione degli ambienti sanitari.

La particolarità di questo presidio risiede nelle decorazioni murarie: le pareti accolgono infatti speciali wallpaper artistici studiati ad hoc e legati alla memoria storica del territorio. La Bufalotta, infatti, pur essendo oggi un’area in forte espansione urbana, affonda le sue radici nella millenaria Campagna Romana. I wallpaper interni celebrano questa identità rurale con stilizzazioni grafiche e poetiche di campi coltivati, colline e allevamenti storici, che non solo migliorano il decoro e l’impatto visivo delle sale d’attesa e dei corridoi, ma restituiscono dignità alla memoria del quartiere, ricreando un ambiente familiare e rilassante per l’utente. Oltre alla cura estetica, grandissima attenzione è stata posta alla sicurezza e all’inclusione. Oltre a un desk di accoglienza per intercettare subito i bisogni dei cittadini, la struttura è dotata di un innovativo sistema di Indoor Navigation per l’abbattimento delle barriere: inquadrando un QR code presente in punti strategici, gli utenti sordi o più fragili potranno visualizzare sul proprio smartphone un sistema di frecce virtuali che li guiderà facilmente verso l’ambulatorio desiderato.

– Foto Regione Lazio –

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