Bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia, in corso le ricerche

IMPERIA (ITALPRESS) – Sono in corso dalla serata di ieri le ricerche di un bambino di 5 anni disperso nella zona Latte, in un campeggio a Ventimiglia (Imperia). Sul posto vigili del fuoco con squadre cinofili, esperti in topografia, piloti di droni ed elicottero Drago. Lo comunicano i vigili del fuoco tramite l’account su X.

-Foto Vigili del Fuoco-

