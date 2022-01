LOCRI (REGGIO CALABRIA) (ITALPRESS) – “Buonasera, sono il dottore di turno al pronto soccorso di Locri, aiutatemi. Bisogna ricercare una bambina di 2 anni in imminente pericolo di vita”. E’ la richiesta di aiuto giunta alla sala operativa dei carabinieri che, dopo alcune domande, volte all’identificazione del nucleo familiare e alla conoscenza dello stato di salute della minore, hanno avviato le ricerche in tutto il circondario Locrideo, ritrovando la piccola.

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 14 gennaio scorso, quando una giovane coppia ha deciso di accompagnare in ospedale la secondo genita che lamentava forti dolori. La piccola è stata presa in carico dal personale sanitario che ha fornito il primo soccorso sottoponendola a esami di laboratorio. Una volta appresi gli esiti, è stato scoperto l’anomalo valore delle piastrine, estremamente basso da considerare la bimba in imminente pericolo di vita, ovvero a rischio emorragia interna.

Così, è stato predisposto l’immediato trasferimento al vicino GOM di Reggio Calabria, dove la bambina avrebbe ricevuto vitali e più specifiche cure mediche. Il medico di turno al pronto soccorso, nel volere dare comunicazione ai genitori, ha scoperto che padre, madre e la piccola, arbitrariamente avevano deciso di abbandonare l’ospedale senza dare alcun avviso. Da qui l’allarme e la richiesta di aiuto ai carabinieri che, in poche ore, hanno rintracciato il nucleo familiare.

I genitori alla vista dei Carabinieri comprendendo il pericolo per la loro bambina, sono scoppiati in lacrime. La piccola in ambulanza, scortata dai militari, è stata accompagnata al GOM di Reggio Calabria e sottoposta a cure mediche. Le sue condizioni di salute sono migliorate.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com