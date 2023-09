CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il biliardo torna in Sardegna con un evento internazionale nell’ambito del cartellone triennale, programmato dall’Assessorato del Turismo, che punta a consacrare la Sardegna come ‘isola dello sport’. Oltre quaranta manifestazioni che, da marzo a novembre, stanno attraversando l’intera Isola intensificando la promozione turistica”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione delle “Biliardiadi”, in programma a Calangianus dal 20 settembre al 1 ottobre. “Oltre 250 giocatori, più tecnici e accompagnatori, in rappresentanza di 15 nazioni, saranno per oltre 10 giorni in Sardegna, contribuendo alla promozione e alla valorizzazione dell’Isola, grazie anche alla presenza dei media specializzati che trasmetteranno l’evento. Presenze che consolideranno i dati dei flussi turistici, oltre la consueta stagione estiva”, ha aggiunto l’assessore Chessa.

