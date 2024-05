CAGLIARI (ITALPRESS) – “Abbiamo anticipato il periodo di allerta, che di solito comincia il primo di giugno, al primo di maggio. Questo in funzione della criticità metereologica che stiamo vivendo, dovuta al cambiamento climatico”. Così l’assessora regionale della Ambiente, Rosanna Laconi, che questa mattina ha reso noti i numeri della nuova campagna antincendio. Una campagna che però vede la diminuzione dei mezzi a disposizione, con gli elicotteri leggeri che passano dagli 11 del 2023 ai 5 di quest’anno. L’esponente della Giunta però tranquillizza: “La situazione al mio insediamento si è presentata critica, perchè avevamo solo 5 elicotteri. Ora però abbiamo altri 2 mezzi altamente performanti, i Superpuma. Quindi non è una questione di numero ma di qualità e capacità dei mezzi a disposizione”. I 5 elicotteri leggeri hanno capacità fino a 900 litri d’acqua, mentre i due Superpuma sopportano un carico fino a 4.000 litri e la possibilità di trasportare personale in siti impervi. A questi si aggiungono i mezzi della Protezione Civile nazionale che conta tre Canadair di stanza a Olbia e un altro mezzo pesante con base nel Sud Sardegna negli aeroporti di Elmas o di Decimomannu. A terra lavorano invece 6.950 unità tra Forestali e dipendenti dell’Agenzia Forestas, più 800 Vigili del fuoco, 2 mila volontari e 1.800 barracelli.

