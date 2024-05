CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Sardegna potrebbe subire un taglio tra gli 80 e i 300 milioni di euro sulla vecchia programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo e Coesione. Sono risorse non spese nella precedente legislatura che ci verrebbero riconosciute nella nuova, ma chiaramente avremmo meno soldi per dare gambe a nuovi progetti. Con il ministro ci vedremo prima di tutto perchè abbiamo la necessità di rinegoziare alcune chiusure rispetto alla vecchia programmazione, poi per evitare che ci vengano decurtate le risorse. Fitto ci ha convocato anche per la nuova programmazione e anche su questo occorrerà rivedere i progetti”. Lo ha annunciato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine della presentazione a Cagliari delle candidature del M5s per le europee. “Le interlocuzioni con il governo nazionale sono iniziate in maniera molto positiva – ha anche detto Todde – Non ho molti dubbi che ci sarà leale collaborazione. In caso contrario sarò io la prima a denunciarlo”. E sulle europee ha commentato: “Sono tanti i temi da affrontare in Europa, serve una presenza forte nel parlamento e nelle commissioni. La Sardegna deve lavorare per la sua rappresentanza, perchè non possiamo aspettarci risultati se negli uffici europei non sanno nemmeno dove sia la nostra Isola e nessuno conosce i nostri rappresentanti”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma