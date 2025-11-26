ROMA (ITALPRESS) – Si è da poco conclusa la bilaterale tra il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, e il suo omologo tedesco, Nils Hilmer. L’incontro, avvenuto a Palazzo Marina, ha permesso di consolidare l’ottima cooperazione tra le due Nazioni anche in luce delle partnership industriali esistenti nel settore della difesa e sicurezza.

Durante il colloquio sono stati approfonditi numerosi temi di attualità: la situazione geopolitica in Medio Oriente, con particolare attenzione alla missione di pace UNIFIL, il sostegno all’Ucraina, il valore strategico del Sahel quale frontiera meridionale dell’Europa, fino alla pervasività della guerra ibrida e le sfide industriali presenti nei settori della difesa e della sicurezza.

“Gli eccellenti rapporti tra le nostre Nazioni ci consentono di agire come un asse strategico virtuoso fondamentale per l’Europa, soprattutto nel campo della difesa e della sicurezza – afferma il sottosegretario a margine della bilaterale -. Oggi, di fronte a nuove e complesse dinamiche operative, all’Europa viene richiesto di recuperare un ruolo centrale sulla scena internazionale, rafforzando la propria capacità di risposta comune e assumendo con determinazione la responsabilità di essere protagonista del proprio destino geopolitico, adottando una strategia lungimirante basata su cooperazione e visione coesa tra i paesi membri”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).