Biennale di Venezia, inaugurato a Mestre il “Bissuola Immersive Lab”

VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata oggi a Mestre (Biblioteca Carpenedo Bissuola-Parco Albanese) – alla presenza del presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco e del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – il “Bissuola Immersive Lab”.

Si tratta di un nuovo ambiente che offre fino al 13 luglio, in particolare ai giovani e agli adolescenti, una selezione di oltre 52 opere XR (Extended Reality), Video immersivi e Mondi virtuali provenienti dalla sezione Venice Immersive della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Il “Bissuola Immersive Lab” sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19, con ingresso libero (registrazione dell’accesso in loco, info [email protected]).

Per Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia: “ll Bissuola Immersive Lab – che ha l’obiettivo principale di avvicinare i giovani e gli adolescenti alle potenzialità espressive e artistiche dei media immersivi, insieme offrendo loro un’esperienza formativa – rappresenta un nuovo capitolo dell’importante collaborazione fra la Biennale e il Comune di Venezia, in spazi della terraferma veneziana messi a disposizione dall’Amministrazione. Una collaborazione che negli anni recenti ha prodotto positive e rilevanti ricadute sociali. In particolare si ricordano, sempre al Parco Albanese, le attività del CIMM (Centro di Informatica Musicale e Multimediale) nel complesso del Centro Civico, gli spettacoli di Danza, Musica e Teatro, le attività Educational (workshop, happening) per scuole, famiglie e cittadinanza, i concerti e i laboratori per il Carnevale dei Ragazzi. Inoltre, negli spazi aperti di Forte Marghera sono periodicamente allestite da anni installazioni di Arte e Architettura, nonché Progetti speciali dell’Archivio Storico (nel 2021 Archèus. Labirinto Mozart). Un’opera di rigenerazione urbana attraverso la cultura”.

Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del Cinema, ha dichiarato: “Siamo particolarmente lieti di mettere a disposizione di un pubblico perlopiù giovane una selezione di progetti presentati negli ultimi anni a Venice Immersive. La Mostra del Cinema di Venezia è stato il primo festival a credere nelle potenzialità espressive di un nuovo linguaggio servito da una tecnologia inedita, con la creazione nel 2017 del primo concorso dedicato alla realtà virtuale. Ora nuovi spettatori dopo quelli della Mostra potranno sperimentare le potenzialità artistiche e spettacolari del nuovo mezzo”.

Il “Bissuola Immersive Lab” si configura in particolare come un archivio dinamico di contenuti XR (Extended Reality), Video immersivi e Mondi virtuali. Un luogo in cui i giovani possono esplorare e sperimentare le nuove realtà immersive attraverso opere che affrontano tematiche sia di rilevanza sociale, sia esperienze più ludiche e avventurose, che portano alla scoperta dello spazio, di mondi fantastici, umani e non-umani. Tutte le opere sono in lingua originale con sottotitoli inglesi. Le durate variano dai 7 ai 60 minuti. Si consiglia la fruizione a partire dai 13 anni. Il programma completo è consultabile sul sito www.labiennale.org al link https://www.labiennale.org/it/cinema/2025/bissuola-immersive-lab.

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è stata uno dei primi festival di cinema al mondo a manifestare interesse per la Virtual Reality. A partire dal 2017, la Biennale ha dato il via alla prima competizione di opere in Realtà Virtuale tra i principali festival, tenutasi sulla location dell’isola del Lazzaretto Vecchio al Lido, con una Giuria internazionale. Con l’edizione 2022 la sezione è stata rinominata Venice Immersive. Fin dalle primissime edizioni, la sezione, che si tiene ancora sull’isola del Lazzaretto Vecchio, denominata Venice Immersive Island, si è affermata sulla scena come un evento unico, la più significativa manifestazione annuale mondiale dedicata alle arti e ai media immersivi.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).