VENEZIA (ITALPRESS) – La Biennale di Venezia comunica che sono pervenute oggi le dimissioni della Giuria internazionale della 61ma Esposizione Internazionale d’Arte, In Minor Keys di Koyo Kouoh (9 maggio – 22 novembre 2026), composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi.

SALTA PREMIAZIONE 9/5, ISTITUITI DUE LEONI DEI VISITATORI

In considerazione delle dimissioni odierne della Giuria Internazionale della 61ma Esposizione Internazionale d’Arte, nonché dell’eccezionalità della situazione geopolitica internazionale in corso, la Biennale di Venezia ha deciso che la cerimonia di premiazione, già prevista per il 9 maggio, si terrà domenica 22 novembre, ultimo giorno di apertura ai visitatori, come avvenuto in precedenza per altre situazioni eccezionali. La Biennale di Venezia ha di conseguenza deciso di istituire due Leoni dei Visitatori da attribuire: al miglior partecipante e alla migliore partecipazione nazionale. Potranno votare i Leoni dei Visitatori i titolari di biglietto che avranno visitato le due sedi di mostra nell’arco temporale dell’apertura, dal 9 maggio al 22 novembre.

La visita delle due sedi sarà comprovata dal tracciamento effettuato dal sistema di biglietteria. Il titolare del biglietto potrà esprimere un solo voto per ciascuno dei due premi, in un’unica sessione. I collettivi di artisti verranno identificati come singoli partecipanti, come da lista partecipanti mostra In Minor Keys. Al Leone dei visitatori per la migliore partecipazione nazionale concorrono tutte le partecipazioni nazionali presenti alla 61ma Esposizione, come da lista ufficiale.

MIC “DIMISSIONI DELLA GIURIA APPRESE DALLA STAMPA”

“Non è, e non è mai stato nelle intenzioni del ministero della Cultura commissariare il presidente della Biennale di Venezia. Il MiC si è limitato a chiedere e ottenere documenti amministrativi da mettere a disposizione del Maeci e di Palazzo Chigi per le dovute valutazioni circa le richieste della Ue sul rispetto del quadro sanzionatorio nei confronti della Federazione russa. Quanto alle dimissioni della giuria internazionale della Biennale, esse sono state apprese dal MiC dagli organi di informazione e riguardano esclusivamente la potestà autonoma della Biennale di Venezia. Il ministro Giuli, come da dichiarazioni pubbliche, conferma l’identità di vedute con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”. Lo dichiara in una nota il ministero della Cultura.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).