Biazzo (Unindustria) “Vogliamo facilitare investimenti nel Lazio”

ROMA (ITALPRESS) - “È giornata importante perché presentare, insieme alla Regione Lazio, un Piano industriale così strutturato è veramente la prima volta che capita. Abbiamo identificato esattamente quali sono gli attivatori da mettere in campo. Mezzo miliardo è una cifra importante, chiaramente le programmazioni andranno passo passo. Per noi, però, è un punto fondamentale quello di avere identificato nel Consorzio industriale unico della Regione Lazio, come questi attivatori possano essere utili per attrarre investimenti nella nostra regione, rendendo facile e semplice, per un investitore, aprire un’attività produttiva all’interno del Consorzio. Vogliamo che le aziende possano crescere all’interno della nostra Regione”. Sono le parole di Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, a margine della presentazione del nuovo Piano Industriale del Lazio. spf/fsc/gsl