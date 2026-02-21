ANTERSELVA (ITALPRESS) – Una stoica Dorothea Wierer è quinta nella mass start 12.5 km di Anterselva valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La 35enne di Brunico, all’ultima gara della carriera, mette insieme una grande prova sugli sci e manca le medaglie per una manciata di secondi. Doppietta francese con Oceane Michelon (37’18″1) oro davanti a Julia Simon (+6″6). Terzo posto a sorpresa per la ceca Tereza Vobornikova (+7″4). Quarta la svedese Anna Magnusson (+26″6) davanti a Wierer, staccata di 30 secondi da Michelon. Quattro errori al tiro per Lisa Vittozzi, che termina 18esima a 1’43″5 dalla vetta.

“Questa è stata l’ultima volta. Forse tornerò solo per fare il tifo per le mie compagne di squadra ma come atleta, questa è stata l’ultima gara, ed è stato un momento davvero bello”. Dorothea Wierer non ha ripensamenti e conferma che la mass start olimpica nella “sua” Anterselva, chiusa al quinto posto, fa calare il sipario sulla sua straordinaria carriera. La medaglia sarebbe stata la ciliegina sulla torta ma poter gareggiare un’ultima volta qui è stato “davvero speciale. Questo è il posto dove ho iniziato a sparare per la prima volta. Ho qui i miei primi ricordi, e smettere proprio qui, con tante belle gare che ho fatto negli anni passati, è incredibile. Devo ancora rendermi conto di tutto. Ed è stato così bello gareggiare con tutti questi tifosi, con la famiglia, con tutta la mia squadra: è stato pazzesco, e ne sono davvero orgogliosa”. Tracciando un bilancio della sua Olimpiade, archiviata con l’argento nella mista, la 35enne finanziera della Val Pusteria assicura che “è stata una grande esperienza. Non è stato facile, perché in Italia, alle Olimpiadi in casa, c’erano molte aspettative. Ma tutto questo affetto dei tifosi vale più di una medaglia. Significa che forse ho fatto qualcosa di buono in questo mondo, ed è una bella esperienza di vita”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).