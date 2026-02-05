MILANO (ITALPRESS) – Il direttore tecnico azzurro, Klaus Hoellrigl, ha definito, in accordo con lo staff, il quartetto che domenica, alle 14.05, aprirà ad Anterselva il programma del biathlon dei Giochi di Milano-Cortina. Si tratta, in ordine alfabetico, di Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

Contrariamente a quanto accade normalmente in Coppa del mondo, saranno gli uomini ad aprire le danze, per poi passare il testimone nella seconda parte della gara alle donne. L’Italia in questo format di competizioni vanta un bronzo, conquistato a Sochi2014 da Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch e Lukas Hofer, e un altro terzo posto, centrato a PyoengChang2018 da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer.

