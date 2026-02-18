Biathlon, la staffetta femminile delude: chiude undicesima. Oro alla Francia

ANTERSELVA (ITALPRESS) – L’Italia del biathlon femminile delude nella staffetta femminile ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi non vanno oltre l’11esimo posto nella 4×6 km di Anterselva.

Molto fallose al poligono le azzurre – un giro di penalità per Wierer e Carrara – che tagliano il traguardo a 3’54″7 dalla medaglia d’oro della Francia (1h10’22″7). Argento alla Svezia (+51″3) e bronzo alla Norvegia (+1’07″6). Quarta la Germania a 1’29″1.

“Non è stata una bella esperienza. Ho tirato troppo il primo giro e al poligono ho sbagliato troppo. Non riesco a darmi troppe spiegazioni”. Queste le parole, in zona mista, di Dorothea Wierer. “Sono un po’ stanca, ma nella mass start sarà diverso: ci saranno tante aspettative ma cercherò anche di godermela. Sarà l’ultima gara ma punterò ugualmente al massimo”, aggiunge Wierer sulla prova di sabato che sarà l’ultima della carriera

“Sono partita nelle retrovie quindi non potevo fare il miracolo. L’ho presa con un allenamento e ho provato a tirare come se fossi stata nelle prime. Ci aspettavamo di più, ma nelle gare di squadra si vince e si perde insieme”. Queste le parole, in zona mista, di Lisa Vittozzi. “Speravo di poter fare un qualcosa di grande insieme a Wierer, sabato avremo l’ultima gara insieme. Penso di avere ancora energie fisiche e mentali per fare la mass start”, conclude Vittozzi sulla prova di sabato.

