Biathlon, Giacomel non va oltre il 22° posto nella sprint. Oro Fillon Maillet, Hofer 13esimo è il migliore degli azzurri

ANTERSELVA (ITALPRESS) – Tommaso Giacomel non va oltre il 22esimo posto nella sprint di Anterselva. Il 25enne di Vipiteno è troppo falloso al poligono, due errori a terra e uno in piedi, e termina a 1’43″4 dalla medaglia d’oro del francese Quentin Fillon Maillet, al traguardo senza errori al tiro in 22’53″1. “Sono molto deluso perché credo che questa fosse la gara più adatta a me. Arrivare qui da favorito o comunque tra i favoriti e performare così male è una cosa che mi fa molto arrabbiare. Ho sbagliato troppo a terra, l’Olimpiade non è finita ma la gara di domenica è già compromessa. Sarà dura recuperare più di un minuto al primo posto”, le parole di Giacomel, secondo in classifica generale di Coppa del Mondo, che vede in salita anche l’inseguimento di domenica (ore 11.15). La classifica finale della sprint di oggi, infatti, determina l’ordine di partenza della prova in programma fra due giorni.

La medaglia d’argento e quella di bronzo vanno ai norvegesi Vetle Sjaastad Christiansen (+13″7) e Sturla Holm Laegreid (+15″9). Completano il quintetto di atleti immacolati al poligono il francese Emilien Jacquelin, quarto a 16″1, e lo svedese Sebastian Samuelsson, quinto a 25″0. Il vincitore dell’individuale Johan-Olav Botn e il leader della generale Eric Perrot terminano rispettivamente ottavo e nono a 58″2 e 1’02″1 a dalla vetta.

Il migliore degli azzurri è Lukas Hofer, 13esimo a 1’22″1. Ottima prova di Nicola Romanin, 16esimo senza errori al tiro a 1’34″4 da Fillon Maillet. “Mi sento benissimo e sono contentissimo per la gara di oggi. C’era molto tifo e sono riuscito ad esprimermi al meglio nel giorno più importante. Meglio di così al poligono non si poteva fare, anche in pista sono riuscito a gestirmi al meglio. Il lavoro delle ultime settimane ha pagato e sono riuscito a gestire bene le emozioni”, il commento di un soddisfatto Romanin. Prima dell’inseguimento di domenica, il biathlon tornerà protagonista domani con la sprint femminile alle 14 con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Hannah Auchentaller.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).