Biathlon, delude la staffetta maschile: l’Italia chiude 14esima, oro alla Francia

ANTERSELVA (ITALPRESS) – L’Italia del biathlon delude nella staffetta maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri escono subito dalla lotta per le medaglie con la prima frazione di Patrick Braunhofer e non riescono a risalire con Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel terminando 14esimi a 4’28″5 dall’oro della Francia (1h19’55″2).
La medaglia d’argento va alla Norvegia (+9″8), mentre quella di bronzo alla Svezia (+57″5). Ai piedi del podio la Germania, con un ritardo di 1’48″3, che precede Stati Uniti (+2’27″4) e Repubblica Ceca (+2’31″3).
