Bianco (Lavazza) “Le crisi reputazionali nascono spesso dal digitale”

MILANO (ITALPRESS) - "Le crisi reputazionali spesso nascono dal digitale, va utilizzato in maniera costruttiva: da un lato ti dà le informazioni, dall'altra ti permette di costruire il dibattito per affrontare una crisi". A dirlo Alessandra Bianco, Corporate Communication Director di Lavazza Group & Lavazza Eventi Sole Director, in occasione della presentazione a Milano della nuova Ricerca dal titolo "Corporate Reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche", realizzata da ICCH e Università IULM. xm4/fsc/gtr