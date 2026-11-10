Bianchi “Ridurre diseguaglianze territoriali dà sviluppo a tutto il Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo un lungo ciclo di cinque anni di crescita il quadro sta cambiando, ma sta cambiando per l’Italia: c’è un rallentamento della crescita, l’impatto dell’inflazione che sarà più forte al Sud. Questo rischia di compromettere questo percorso di convergenza Nord-Sud, è necessario dare continuità agli investimenti e al momento non vediamo un piano che possa consentire post Pnrr di continuare a investire nel Mezzogiorno, nel frattempo i ragazzi se ne vanno e credo che questa sia la vera emergenza da affrontare. Investire nel Mezzogiorno non è un fattore di solidarietà, è l’unica modalità per far crescere l’Italia. I dati degli ultimi tre anni dimostrano che quando il Sud è cresciuto, l’Italia cresceva più dell’Europa. Quindi, ridurre le diseguaglianze territoriali e sociali è a tutti gli effetti una politica di sviluppo”. Così Luca Bianchi, direttore generale Svimez, a margine della presentazione del Rapporto Svimez 2026. xb1/sat/gtr