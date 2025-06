Bianchi oro europeo nel fioretto “Lo volevo tantissimo”

GENOVA (ITALPRESS) - "La dedica è per mia moglie che è in dolce attesa e mi guarda da casa soffrendo, ogni volta le faccio perdere 10 anni di vita. Ed è anche per i miei genitori, che mi sostengono sempre". Sono le parole di Guillaume Bianchi, fresco oro nel fioretto agli Europei di scherma in corso a Genova. glb/mca2