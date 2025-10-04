Bezzecchi vince la Sprint in Indonesia

(251003) -- LOMBOK, Oct. 3, 2025 (Xinhua) -- Marco Bezzecchi of Aprilia Racing competes during the free practice Nr. 1 of MotoGP at Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 in Lombok Island, Indonesia on Oct. 3, 2025. (Xinhua/Veri Sanovri) - Veri Sanovri -//CHINENOUVELLE_XxjpbeE000351_20251003_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2510031456

ROMA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota riminese, dopo una partenza difficoltosa, risale il gruppo e supera all’ultimo giro Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), centrando un successo di grande carattere. In terza piazza c’è Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Marc Marquez (Ducati) è settimo, dopo un long lap penalty scontato per un contatto con Rins. Francesco Bagnaia, (Ducati) mai in lotta per le posizioni importanti, chiude in 14esima piazza, ultimo dei piloti al traguardo.

Poco prima Bezzecchi aveva ottenuto anche la pole position per la gara lunga del Gp d’Indonesia. Questa la griglia di partenza:
1^ fila
1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″832 alla velocità media
di 174,3 km/h
2. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’29″230
3. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’29″284
2^ fila
4. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’29″336
5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’29″343
6. Luca Marini (Ita) Honda in 1’29″513
3^ fila
7. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’29″741
8. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’29″771
9. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’29″773
4^ fila
10. Miguel Oliveira (Por) Yamaha in 1’29″851
11. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’29″884
12. Joan Mir (Esp) Honda in 1’29″959

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

