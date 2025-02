LOS ANGELES (ITALPRESS) – Beyoncè trionfa ai Grammy Awards 2025,

con la vittoria nella categoria di Album dell’anno con “Cowboy

Carter”. La cantante si aggiudica tre premi totali su undici

candidature.

Lady Gaga e Bruno Mars hanno vinto per il miglior duetto con “Die

with a smile”, Shakira con “Las mujeres ya no lloran” si è

aggiudicata il miglior album latino.

“Not Like Us” di Kendrick Lamar è la migliore canzone dell’anno.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

