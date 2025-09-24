TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini ritrova la vittoria. Il tennista romano, ex top ten e oggi numero 56 del mondo, accede al secondo turno dell’Atp 500 di Tokyo, battendo lo spagnolo Jaume Munar per 64 62 in un’ora e 36 minuti di gioco. E’ la prima partita vinta per Berrettini dagli Internazionali d’Italia e dal successo all’esordio su Jacob Fearnley del maggio scorso.

Dopo aver sprecato tre palle break nei primi due turni di battuta dello spagnolo e averne salvate a sua volta tre nel quarto game, Berrettini ha piazzato la zampata che ha deciso il primo set grazie al break del quinto game. L’azzurro ha poi salvato altre 3 palle break per confermare il vantaggio, salire 4-2 per poi chiudere in scioltezza per 6-4. Nel secondo parziale ha allungato da subito volando rapido avanti sul 5-1 per poi chiudere al primo match point utile un match dominato in lungo e in largo. Agli ottavi Berrettini è atteso dal vincente del match tra Casper Ruud, testa di serie numero 4, e la wild card giapponese Shintaro Mochizuki (106 Atp).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).