ROMA (ITALPRESS) – L’Italia avvicina il record storico di dieci Top 100 nella classifica Atp. Nove, infatti, gli azzurri fra i migliori 100 al mondo questa settimana grazie a Matteo Berrettini, risalito al numero 84, con un balzo di 51 posizioni, dopo il suo ottavo titolo in carriera nel circuito maggiore conquistato a Marrakech. Nuovo best ranking per Luciano Darderi che, per effetto della semifinale all’Atp 250 di Houston, entra per la prima volta in Top 70 e sale fino alla posizione numero 64 (+8), alle spalle di Flavio Cobolli. Jannik Sinner è ovviamente il miglior azzurro grazie alla seconda piazza nel ranking, stabile Lorenzo Musetti (24^), Matteo Arnaldi fa tre passi indietro (38^) mentre i quarti di Marrakech, dove è stato sconfitto proprio da Berrettini, consentono a Lorenzo Sonego di scalare quattro posti (57^). Dal Marocco torna con una classifica migliore anche Fabio Fognini (94^, +6), in lieve calo Luca Nardi (76^, -1).

Novak Djokovic inizia oggi la sua 420esima settimana da numero 1 del mondo. Unico uomo o donna con più di 400 settimane all’attivo in vetta alla classifica, ha iniziato il suo viaggio al vertice del mondo del tennis il 4 luglio 2011, a 24 anni e 43 giorni. E da 24 ore è anche il giocatore più anziano ad aver occupato il trono con i suoi 36 anni e 321 giorni. Una sola novità nella Top Ten: il titolo conquistato a Estoril regala a Hurkacz l’ottava posizione, con Casper Ruud che scivola invece alla decima.

Questa la nuova classifica Atp:

1. Novak Djokovic (Srb) 9725 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 8710 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 8645 (–)

4. Daniil Medvedev (Rus) 7165 (–)

5. Alexander Zverev (Ger) 5415 (–)

6. Andrey Rublev (Rus) 4890 (–)

7. Holger Rune (Den) 3795 (–)

8. Hubert Hurkacz (Pol) 3665 (+2)

9. Grigor Dimitrov (Bul) 3540 (–)

10. Casper Ruud (Nor) 3465 (-2)

Così gli altri italiani:

24. Lorenzo Musetti 1590 (–)

38. Matteo Arnaldi 1121 (-3)

57. Lorenzo Sonego 915 (+4)

63. Flavio Cobolli 880 (–)

64. Luciano Darderi 875 (+8)

76. Luca Nardi 748 (-1)

84. Matteo Berrettini 720 (+51)

94. Fabio Fognini 642 (+6)

141. Matteo Gigante 456 (+4)

