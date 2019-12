Berrettini “Nel 2020 vorrei fare bene a Roma”

"Il ricordo piu' bello del 2019 e' stato il match con Monfils a New York". Lo ha detto il tennista azzurro Matteo Berrettini nel corso dei Supertennis Awards 2019. "Per il prossimo anno vorrei fare bel risultato a Roma e portare l'Italia del tennis piu' in alto possibile". jp/gm