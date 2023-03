ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – Sette punti in sette game, poi il ritiro contro Holger Rune, quando era sotto 6-0 1-0. Finisce così, nei quarti, il percorso di Matteo Berrettini all”Abierto Mexicano Telcel”, Atp 500 con un montepremi 2.013.940 dollari in corso sul cemento messicano di Acapulco. Fin dall’inizio si vede che l’azzurro è in difficoltà. Rune serve benissimo da destra e sinistra, e risponde con altrettanta efficacia. Il danese è più reattivo, più agile, viaggia con due marce più alte rispetto a Berrettini, pesante e poco fluido negli spostamenti, lento nel far spazio alla palla quando Rune gli gioca al corpo. Sul 4-0 40-15 cala un temporale forte quanto inatteso. Al momento della sospensione i numeri parlano chiaro: Rune ha vinto 19 punti, Berrettini 5. Lo scenario prosegue anche alla ripresa del gioco. Imballato, pesante, nervoso, Berrettini incassa il primo 6-0 dall’autunno del 2018, spacca una racchetta nel primo game del secondo set e poi abbandona la partita. Rune, testa di serie numero 4, affronterà in semifinale Alex de Minaur, ottavo favorito del seeding, che si sbarazza con un doppio 6-2 di Taro Daniel. Dall’altra parte del tabellone semifinale a stelle e strisce fra Taylor Fritz, favorito numero 3 che elimina Frances Tiafoe (n.6) per 6-3 6-4, e Tommy Paul (n.7), vittorioso su Mackenzie McDonald con un doppio 6-2.

In questo 2023 ha cambiato marcia, dimostrando che quando il fisico è a posto può essere protagonista, e pure con una certa continuità. Con il solito carattere combattivo Elisabetta Cocciaretto è approdata nei quarti anche nell'”Abierto GNP Seguros”, Wta 250 da 259.303 dollari che si sta disputando sul cemento di Monterrey, in Messico. La 22enne di Fermo, numero 49 Wta, approda ai quarti battendo 7-6(5) 7-6(3), in due ore e minuti quattro di partita, la tedesca Tatjana Maria, numero 73 WTA, che aveva lasciato un game soltanto a Lucia Bronzetti al primo turno. “Sono molto soddisfatta, è stato un match davvero duro – ha detto l’azzurra – ho cercato di fare il mio gioco e ci sono riuscita. Ora penso solo a recuperare in vista del prossimo match”.

Tra la marchigiana – che a inizio gennaio ad Hobart ha raggiunto la sua prima finale nel circuito maggiore (stoppata dalla statunitense Davis) – e la semifinale c’è la belga Elise Mertens, numero 42 del ranking e quarta favorita del seeding, reduce dal successo per 6-3 3-6 6-2 sulla rumena Elena Ruse: tra la marchigiana e la 27enne di Leuven non ci sono precedenti. Per la Cocciaretto, in caso di vittoria, la possibilità di ritoccare il “best ranking”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).