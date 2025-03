Bernini “Per medicina numero sarà progressivamente aperto su base fabbisogno”

ROMA (ITALPRESS) – “Il provvedimento portato oggi in Consiglio dei ministri riguarda l’attuazione della legge delega pubblicata il 14 marzo: siamo pronti con il decreto legislativo sull’abolizione del test di accesso alla facoltà di medicina e veterinaria e la definizione dei contenuti del cosiddetto semestre caratterizzante”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.

“Il numero chiuso, come lo abbiamo conosciuto fino ad ora, non esiste più, il numero sarà aperto progressivamente sulla base dei fabbisogni – ha aggiunto -. Ogni anno continueremo ad aprire, abbiamo aderito alla teoria del numero aperto sostenibile per evitare di ‘scassare’ il sistema universitario con una apertura troppo improvvisa”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).