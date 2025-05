Bernaudo “L’Italia va liberata dallo statalismo”

MILANO (ITALPRESS) - Liberisti Italiani si prepara a celebrare il suo primo congresso nazionale sabato 17 maggio, a Roma, a cinque anni dalla nascita del movimento. Un appuntamento che segnerà la nascita del "Partito della Motosega", che ricorda le parole chiave e gli slogan del presidente argentino Javier Milei. "Non siamo epigoni di Milei perché noi siamo arrivati prima come movimento, ma il presidente argentino sta ottenendo grandi risultati, dimostrando che lo statalismo si può superare", spiega il presidente uscente di Liberisti Italiani, Andrea Bernaudo, in un'intervista a Claudio Brachino per l'agenzia Italpress. sat/gsl