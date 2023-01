Berlusconi “Meloni è buon premier, ma dobbiamo intensificare rapporti”

"Giorgia Meloni è persona assolutamente intelligente e capace quindi sarà un buon premier nei prossimi anni per gli italiani, e d’altronde non vedo in circolazione altre persone che possano a lei paragonarsi". Lo ha detto Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia. xb5/tvi/gtr