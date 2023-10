BERGAMO (ITALPRESS) – Si apre con ‘Lu Santo Jullare Francescò, uno dei più celebri monologhi di Dario Fo portato in scena dal suo erede Mario Pirovano, la Rassegna ‘Teatro e Cinema del Sacrò, in programma al teatro Colognola di Bergamo da martedì prossimo, 3 ottobre, fino a giovedì 30 novembre. Un monologo in cui prende vita un’intera serie di personaggi dell’Italia medievale: Papi e Cardinali, soldati sui campi di battaglia, contadini e venditori al mercato, monaci e cavapietre. “Per noi della Compagnia Teatrale Dario Fo e Franca Rame – commenta Pirovano – è un momento bellissimo che definirei quasi storico. Per la prima volta, infatti, un testo teatrale di Dario Fo e Franca Rame entra a far parte di una rassegna teatrale organizzata da una Diocesi, quella di Bergamo in questo caso. E’ un cammino, un dialogo, iniziato già all’indomani del debutto di questo spettacolo al Festival di Spoleto nel 1998”. “Fra le varie recensioni uscite in quei giorni – ricorda Pirovano – una ci colpì più delle altre. Era quella fatta da un critico teatrale della rivista Civiltà Cattolica e per tutti noi fu una vera sorpresa. La critica era a dir poco benevola ed accattivante, a tratti entusiasta! Ora a distanza di 25 anni, ‘Lu santo Jullare Francescò entra a pieno titolo, in una rassegna Culturale e Teatrale organizzata della Diocesi di Bergamo. E’ una notizia che mi rende molto felice”. Il progetto culturale promosso dall’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Bergamo e dagli Uffici del Vicariato pastorale e organizzato dagli Istituti Culturali Diocesani con la Fondazione Adriano Bernareggi e ACEC-SAS con il supporto specialistico di DeSidera vuole essere una ricognizione, per certi versi inaspettata e coraggiosa, del teatro e del cinema sulle domande profonde dell’uomo, e dunque sul suo insopprimibile anelito di senso e di salvezza e si traduce in un’appassionata e sincera messa in scena dei sentieri e delle forme attraverso cui oggi le persone cercano una parola di senso e di speranza per la propria vita. Una parola ‘sacrà, appunto. Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna torna ad accompagnare il pubblico nella ricerca di senso e nel cammino di fede, scandagliando il tema del “Sacro” attraverso i linguaggi del cinema e del teatro.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Mario Pirovano