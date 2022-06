ORANO (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Per noi è un risultato storico, mai prima d’ora avevamo vinto una medaglia d’argento. Ci siamo riusciti con il doppio femminile Fink-Hamza, davvero una bellissima prestazione, ma anche i ragazzi, Toti e Caponio, ci hanno regalato una grande soddisfazione vincendo la medaglia di bronzo”. Il presidente della Federazione italiana badminton Carlo Beninati è comprensibilmente soddisfatto e orgoglioso per i risultati ottenuti dagli azzurri ai Giochi del Mediterraneo in corso a Orano, in Algeria. “Per il nostro movimento è davvero un bel momento, entusiasmante – racconta Beninati all’Italpress da Casa Italia – Non solo queste due storiche medaglie, ma stanno arrivando risultati importanti nei tornei all’estero: i nostri atleti cominciano a raccogliere vittorie e medaglie. Per la nostra federazione è stata una crescita costante grazie ai giovani. Una scelta voluta: abbiamo rinnovato la squadra, l’età media oggi è molto bassa e lo abbiamo visto anche in questa manifestazione dove i nostri si sono confrontati con giocatori più esperti a livello internazionale. Stiamo puntando su questo, lo staff tecnico sta lavorando per continuare a far crescere le nostre ragazze e i nostri ragazzi: dal centro federale di Milano a tutto ciò che abbiamo costruito, abbiamo gettato i presupposti per il futuro”.

