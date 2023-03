NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Benfica-Inter e Milan-Napoli ai quarti di finale di Champions League. Questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon nella sede dell’Uefa. I nerazzurri giocheranno la gara d’andata (11 o 12 aprile) in Portogallo e il ritorno a San Siro (18 o 19), mentre la prima sfida del derby italiano sarà al Meazza (11 o 12 aprile), ritorno al Maradona (18 o 19).

Un’italiana in semifinale di Champions League, dunque, ci sarà sicuramente. Il sorteggio di Nyon, infatti, ha messo di fronte Milan e Napoli ai quarti. Ma non è tutto, perchè potrebbe esserci un derby italiano anche in semifinale: se l’Inter dovesse superare lo scoglio Benfica, infatti, affronterà la vincente della sfida tra rossoneri e azzurri e, in questo caso, ci sarebbe sicuramente un’italiana in finale.

Gli altri due quarti di finale saranno Manchester City-Bayern Monaco e Real Madrid-Chelsea. Le vincenti si affronteranno in semifinale.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com