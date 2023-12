Benassi(ITA Airways) “A Fiumicino inauguriamo sala lounge per bambini”

ROMA (ITALPRESS) - "Inauguriamo la quinta sala lounge, forse quella più magica e speciale perché dedicata ai bambini", afferma Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways a margine dell'inaugurazione della lounge Fantasia di Ita, la nuova sala dedicata ai minori non accompagnati, situata al Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. "Per noi è un grande sforzo come compagnia, per garantire la massima soddisfazione ai nostri clienti e una qualità di servizio molto elevata", aggiunge. spf/mgg/gtr