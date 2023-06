ROMA (ITALPRESS) – “Per me è un’emozione grandissima il prolungamento del contratto con questa società. Io la vedo come la tappa di un lungo percorso iniziato un anno fa. Per questo motivo ringrazio Tiago Pinto e la società per avermi dato la possibilità di giocare nella Roma. Sono pronto a ripartire”. Andrea Belotti, in un’intervista concessa sul sito del club giallorosso, esprime tutta la sua soddisfazione per il recente rinnovo del contratto fino al 2025. “Abbiamo passato periodi difficili durante questa stagione, ma siamo sempre stati compatti – ha poi continuato -. Ogni giocatore infortunato o alle prese con qualunque problema ha sempre stretto i denti per esserci. Questo fa capire che ognuno di noi è disposto a sacrificarsi per questa maglia”. Il ‘Gallò ha poi sottolineato la grande voglia di ripartire e di raggiungere obiettivi importanti e solo sfiorati nella passata stagione. “Tutti noi ripartiremo dalla vittoria ottenuta con lo Spezia nell’ultima di campionato, che ci ha permesso di partecipare alla prossima Europa League. Abbiamo perso la finale a Budapest con il Siviglia, ma nella prossima stagione proveremo a fare qualcosa di importante per la nostra gente”. Il centravanti ex Toro ha poi continuato plaudendo al gruppo e all’operato del tecnico Mourinho. “All’interno di una squadra io penso che in ogni momento, nel bene e nel male, ci si aiuti tutti insieme. La Roma la definisco famiglia. Il mister poi è un vincente. Quando tu pensi di dare il 100% lui è in grado di tirarti fuori il 130%. Con lui a guidarci possiamo imparare moltissimo”. Belotti si sofferma anche ad analizzare la sua prima stagione con la maglia della Roma. “Sotto il punto di vista realizzativo non è stata una stagione positiva, purtroppo è capitato. Certo è che se avessi segnato nella finale con il Siviglia adesso parleremmo di altro, ma l’unico modo che conosco per migliorare qualcosa di negativo è il lavoro e io sono pronto”. Prima di chiudere la sua intervista, Belotti manda un messaggio ai tifosi: “Ci tengo a ringraziarli per tutto il sostegno che ci hanno dato e che sono sicuro daranno sempre per questa maglia”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]