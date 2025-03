ROMA (ITALPRESS) – Il governo fiammingo sta lavorando a una procedura per accelerare i permessi per i progetti di difesa e per l’industria della difesa, nell’ambito degli sforzi del Belgio per aumentare la spesa militare. Lo riporta l’agenzia Belga News Agency.

Il ministro fiammingo dell’ambiente Jo Brouns intende introdurre un decreto speciale e un dipartimento dedicato – scrive l’agenzia di stampa – per garantire che le infrastrutture militari critiche e gli impianti di produzione possano essere sviluppati senza ritardi.

“Non possiamo permettere che gli ostacoli burocratici rallentino i nostri sforzi in materia di sicurezza”, ha affermato Brouns, citando le crescenti tensioni geopolitiche e i crescenti investimenti del Belgio nella difesa.

Attualmente, l’esercito belga può già costruire installazioni strategiche nei propri siti senza permessi preventivi, si legge su Belga News Agency -. Il nuovo piano estenderebbe questa esenzione ad altre località chiave nelle Fiandre, come hub energetici e importanti collegamenti di trasporto. Ad esempio, sarebbe possibile installare senza rallentamenti sistemi di difesa aerea attorno al porto di Anversa, cosa che hanno già fatto porti come Rotterdam e Amburgo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).