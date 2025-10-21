Beccari “Italia-San Marino non solo buon vicinato, ma forte sinergia”

ROMA (ITALPRESS) - “La qualità delle relazioni fra San Marino e Italia è più che buona, non è solo un rapporto di buon vicinato, ma è anche di collaborazione. C'è un interscambio economico-sociale altissimo, quella con l'Italia è una relazione per noi importante, imprescindibile, ma anche con un senso di comunanza e di fratellanza. Condividiamo non solo la lingua, ma anche i valori, i principi, la cultura”. Lo afferma Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari esteri, la cooperazione economica internazionale e la transizione digitale della Repubblica di San Marino, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. “San Marino offre lavoro a tanti lavoratori frontalieri italiani e l'Italia al contempo è un'opportunità di specializzazione e di lavoro che altrimenti non ci sarebbe per lavoratori e studenti sanmarinesi. Sul piano della formazione e lavoro c'è una sinergia fortissima”, spiega il ministro degli Esteri di San Marino. sat/azn