BdM Banca, nel primo trimestre del 2026 utile netto a 5,58 milioni

BARI (ITALPRESS) – Il Cda di BdM Banca ha approvato i risultati al 31 marzo, che vede il primo trimestre chiudere con un utile netto pari a 5,58 milioni. I dati mostrano una forte crescita del sostegno al territorio (+20%) con oltre 400 milioni di finanziamenti a famiglie e imprese e un importante aumento della raccolta totale da clientela (+5,8%).

Nel primo trimestre si confermano la solidità patrimoniale e un miglioramento della qualità del credito. Scende il margine d’interesse, pari a 53,03 milioni rispetto a 59,05 milioni al 31 marzo 2025, crescono le commissioni nette pari a 30,3 milioni in confronto ai 28,8 milioni al 31 marzo 2025.

Da un punto di vista patrimoniale, il portafoglio titoli ammonta a complessivi 1.906,42 milioni rispetto a 2.126,12 milioni al 31 dicembre 2025. Gli impieghi netti a clientela salgono a 6.265,81 milioni al 31 marzo 2026 rispetto ai 6.102,89 milioni di fine 2025.

I crediti deteriorati verso clientela presentano un valore contabile netto di 172,3 milioni (rispetto a 168,3 milioni a fine 2025), con un grado di copertura dei fondi rettificativi al 46,3%, in lieve aumento rispetto al 45,3% del 31 dicembre 2025.

Sostanzialmente invariati gli indici NPE lordo e netto, pari, rispettivamente, al 5% e al 2,7% (rispetto al 4,9% e 2,8% al 31 dicembre 2025). In crescita la Raccolta totale da clientela pari a 12.776,06 milioni rispetto a 12.072,89 milioni del 31 dicembre 2025. Si conferma la solidità patrimoniale: Cet1/Tier1 ratio pari al 14% (14,47% al 31 dicembre 2025) e Total Capital ratio pari al 15,75% (16,39% al 31 dicembre 2025), che recepiscono il computo dell’utile netto al 31 marzo 2026 nel capitale primario di classe 1.

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