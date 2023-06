ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro lavoro non è ancora finito. Escludiamo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, quindi continueremo a innalzare i tassi a luglio”. Lo dice la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, parlando al Forum della Bce a Sintra, in Portogallo.

“L’inflazione nell’area dell’euro è troppo elevata e rimarrà prevedibilmente tale per troppo tempo. Sta però cambiando la natura della sfida che pone”, aggiunge. “Il tasso di inflazione sta diminuendo con l’attenuarsi degli shock che l’avevano inizialmente sospinto al rialzo e con la progressiva trasmissione dei nostri interventi di politica monetaria all’economia. Tuttavia, gli effetti di tali shock si stanno ancora esplicando, rendendo il calo dell’inflazione più lento e il processo inflazionistico persistente”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).