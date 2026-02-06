Bce, i tassi d’interesse restano invariati

ROMA (ITALPRESS) - La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Il tasso sui depositi resta al 2%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15 e quello marginale al 2,40%. Una scelta di continuità che arriva dopo la conferma che l'inflazione si sta stabilizzando verso l'obiettiv o del 2% a medio termine. Secondo il Consiglio direttivo della Bce, l'economia europea mostra una buona capacità di tenuta nonostante le difficoltà del contesto internazionale. A sostenere la crescita ci sono diversi fattori: il basso livello di disoccupaz ione, i bilanci solidi delle famiglie e delle imprese, gli investimenti pubblici in difesa e infrastrutture, e gli effetti positivi dei precedenti tagli ai tassi. Le prospettive restano però incerte. A pesare sono soprattutto le tensioni geopolitiche globa li e l'incertezza sulle politiche commerciali internazionali, che potrebbero ancora influenzare l'andamento economico dell'eurozona. La BCE ha ribadito la sua determinazione a garantire la stabilità dei prezzi e ha confermato un approccio guidato dai dati economici, decidendo riunione per riunione senza vincolarsi a un percorso predefinito dei tassi. /gtr