Bce, contro incertezze geopolitiche serve rafforzare l’economia

ROMA (ITALPRESS) - Il quadro geopolitico instabile impone all’area euro un rafforzamento della propria economia. È il messaggio della BCE nel suo Bollettino economico. Per Francoforte la priorità è tenere in ordine i conti pubblici ma senza rinunciare a investimenti strategici e a riforme strutturali capaci di sostenere la crescita. Centrale anche sfruttare meglio il mercato unico e accelerare l’integrazione finanziaria: completare l’unione bancaria e portare a compimento l’unione dei risparmi e degli investimenti, così da convogliare capitali verso imprese e innovazione. Ma c’è anche l’esigenza di adottare rapidamente il regolamento per l’euro digitale. Sul fronte dei rischi, la Banca centrale avverte che un nuovo aumento dell’incertezza può pesare su domanda e fiducia, mentre frizioni nel commercio globale potrebbero interrompere le catene di approvvigionamento, ridurre le esportazioni e frenare consumi e investimenti. Le tensioni geopolitiche - a partire dalla guerra in Ucraina - restano tra le principali fonti di instabilità. Invece, la spesa programmata per difesa e infrastrutture e l’adozione di nuove tecnologie potrebbero spingere la crescita più delle attese, anche grazie a un miglioramento del clima di fiducia. Più complesso il capitolo inflazione, che la BCE giudica “più incerta del consueto”. I prezzi potrebbero rallentare se i dazi indebolissero la domanda estera o se l’euro si rafforzasse, ma potrebbero anche tornare a salire con energia più cara, catene globali più frammentate e maggiori vincoli su materie prime critiche. E sullo sfondo, avverte Francoforte, pesano anche salari, spesa pubblica e il rischio climatico, con possibili effetti sui prezzi alimentari. gsl