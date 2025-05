Bayesian, i mezzi per il recupero del veliero verso la zona delle operazioni

PALERMO (ITALPRESS) – La Hebo Lift 2, la chiatta galleggiante multiuso che sarà impiegata per i lavori di recupero del veliero Bayesian, affondato nell’agosto del 2024, è partita dal porto di Termini Imerese per raggiungere Porticello, dove nelle acque antistanti il porticciolo si svolgeranno le operazioni.

Il pontone, con 700 metri quadrati di spazio sul ponte e gru di bordo, ha trascorso gli ultimi due giorni caricando attrezzature di recupero specifiche per il progetto, tra cui un veicolo subacqueo telecomandato e le relative apparecchiature.

Anche la gru galleggiante Hebo Lift 10 è arrivata al porto di Termini Imerese e sta completando l’assemblaggio delle attrezzature per il sollevamento. Circa 70 operatori specializzati sono stati mobilitati in Sicilia da tutta Europa per lavorare a questa operazione di recupero.

