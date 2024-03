NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare Bayern Monaco-Lazio, ritorno degli ottavi di Champions League in programma in Germania martedì sera. All’andata all’Olimpico i biancocelesti vinsero per 1-0. Assistenti di Vincic i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto uomo Matej Jug. Al Var Nejc Kajtazovic e Rade Obrenovic.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).