Bayer festeggia 125 anni in Italia al fianco dello sport

SALSOMAGGIORE TERME (PARMA) (ITALPRESS) - Bayer festeggia i suoi 125 anni in Italia rinnovando l’impegno a fianco dello sport e, in particolare, del tennis giovanile. Come tradizione, la multinazionale è stata sponsor del Torneo Internazionale di Salsomaggiore, giunto alla sua 42^ edizione. Un appuntamento che unisce giovani atleti, famiglie, appassionati e professionisti del settore in una settimana dedicata al talento, alla crescita e alla passione sportiva. f09/mgg/gsl