PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si chiude con la terza vittoria il girone dell’Italvolley femminile nel torneo olimpico di Parigi2024. Le ragazze di Julio Velasco hanno battuto 3-0 (25-14; 25-16; 25-21) la Turchia guidata da Daniele Santarelli : primo posto nel girone C, martedì ci saranno i quarti di finale che verranno determinati dalle posizioni finali delle otto qualificate.

Anche oggi le ragazze di Velasco si sono rese protagoniste di una grande prestazione dominando le avversarie, tra le formazioni più forti del panorama internazionale.

Primo set davvero ben giocato dalle azzurre resesi protagoniste di un ottimo avvio che ha sorpreso delle avversarie. Un’ottima efficienza al servizio (3 gli ace) e a muro (3) ha permesso a Danesi e compagne di scavare il solco (+11, 19-8) amministrato poi fino al 25-14 conclusivo che ha decretato il meritato 1-0. Secondo set molto più equilibrato del precedente con le azzurre brave a gestire il ritorno delle avversarie apparse più in partita rispetto alla frazione iniziale. Danesi e compagne hanno dapprima gestito un minimo vantaggio (oscillato tra +1 e +3) per poi progressivamente allungare fino al +9 del 25-19 che ha decretato il 2-0 con Danesi (4 punti e 100% in attacco) e Sylla sugli scudi. Il terzo parziale è iniziato con le turche che hanno spinto forte portandosi in vantaggio (10-13), a quel punto Velasco ha pescato dalla panchina effettuando diversi cambi, anche se in un primo momento la scelta non ha sortito effetti con le turche ancora avanti (12-16). Con il passare dei minuti però le cose sono cambiate e, piazzato un break di 5-0, le azzurre si sono riportate avanti (17-16). In quel momento è iniziato un lungo punto a punto conclusosi con l’allungo finale valso il 25-21 azzurro.

