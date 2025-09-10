Bat si amplia a Trieste e rinnova impegno per il tabacco italiano

TRIESTE (ITALPRESS) - L'ampliamento dell'A Better Tomorrow Innovation Hub di Trieste e il rinnovo del Memorandum d'Intesa con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in merito all'acquisto di tabacco italiano. E' quanto annunciato da Bat Italia a Trieste, confermando di fatto il proprio impegno nel medio-lungo periodo, con un impatto significativo sia sul settore industriale che su quello agricolo. L'ampliamento prevederà l'aggiunta di 16 nuove linee produttive dedicate a Nuove Categorie di prodotto. mgg/fsc/azn