POTENZA (ITALPRESS) – “Orgogliosa di questi due progetti che meritano il massimo plauso. Condivido in toto, infatti, l’impostazione di aiutare le persone e allo stesso tempo aiutare anche il nostro ambiente. Ci troviamo qui per due progetti che rappresentano un percorso di eccellenza verso una Basilicata sempre più sostenibile e inclusiva”. Così l’assessore all’ Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello che dopo aver ringraziato la Fondazione Banco dell’energia, Edison, Legambiente Basilicata, il parroco di Bucaletto, Fondazione Madre Teresa di Calcutta e tutti i partner coinvolti, ha aggiunto: “In un momento storico segnato da sfide globali come i cambiamenti climatici e le disuguaglianze sociali, questi progetti ci mostrano che è possibile coniugare la tutela dell’ambiente con la solidarietà verso le persone più fragili.

Le Comunità energetiche rinnovabili e solidali, come l’esempio odierno dimostra, rappresentano un modello innovativo che ci permette di produrre energia pulita direttamente nei nostri quartieri, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e creando opportunità di buone pratiche in maniera tanto semplice quanto diretta”.

“La Regione Basilicata è fortemente impegnata a sostenere iniziative come queste. L’approccio olistico è fondamentale per attuare una reale transizione ecologica che da ‘obbligò, imposto dalla UE deve tramutarsi in un’opportunità per tutti, senza lasciare nessuno indietro. Per questo motivo, da parte istituzionale abbiamo già messo in campo una serie di misure per incentivare l’efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile. Ma l’impegno dell’ente Regione non può fermarsi a questo: siamo consapevoli che per affrontare le sfide della povertà energetica e della transizione ecologica è necessaria una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, imprese e cittadini”, conclude Mongiello.

– Foto: ufficio stampa Regione Basilicata –

