Basilicata, Bardi riceve il Comandante delle forze operative Sud dell’Esercito Di Stasio

POTENZA (ITALPRESS) – “La visita del Generale Andrea Di Stasio è un segnale forte e chiaro: l’Esercito non solo presidia il territorio, ma ne valorizza la storia, le risorse e le potenzialità. La Basilicata è parte attiva di una nuova visione strategica che guarda al Sud come leva di sviluppo e sicurezza per tutto il Paese”. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha commentato la visita istituzionale del Comandante delle Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano, ricevuto oggi nell’ufficio di presidenza.

L’incontro ha l’obiettivo di rafforzare il presidio istituzionale e operativo nelle regioni meridionali, valorizzando il legame tra le Forze Armate e i territori. “La riforma del modello organizzativo dell’Esercito – ha sottolineato Bardi – punta a una maggiore integrazione con i territori e questo è un segnale di grande attenzione per il Mezzogiorno. Come Regione ci sentiamo segmento di questo progetto e pronti a fare la nostra parte, in spirito di collaborazione e condivisione”.

Il Generale Di Stasio, da parte sua, ha espresso parole di apprezzamento per l’accoglienza ricevuta. La visita si è conclusa con il tradizionale scambio di doni e con il reciproco impegno a dare seguito operativo all’incontro attraverso progetti condivisi che coinvolgano anche il mondo scolastico, il terzo settore e le realtà associative del territorio.

