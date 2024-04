ROMA (ITALPRESS) – In occasione del voto per il rinnovo dell’amministrazione regionale in Basilicata, alle 23 ha votato il 37,74% degli aventi diritto. Il dato e’ in calo rispetto al 53,52% del 2019.

BASILICATA

affluenza ore 19

682 su 682 sezioni

37,74

MATERA

229 su 229

40,98

POTENZA

453 su 453

36,31

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).