MILANO (ITALPRESS) – Incidente mortale oggi intorno alle 13.30 sulla strada statale 113 all’altezza del comune di Basiglio. Vittima un ciclista di 63 anni travolto da una Fiat Panda alla cui guida c’era un anziano di 87 anni. Per cause in corso di accertamento, il conducente della vettura diretta a Lacchiarella ha perso il controllo tamponando il malcapitato ciclista. Nell’impatto l’automobilista ha finito la corsa sul canale adiacente la carreggiata riportando lievi ferite. Inutili i tentativi di rianimare il ciclista da parte dei sanitari.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano