BARI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro anticipato di beni, finalizzato alla confisca, emesso dalla Sezione III – Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari, nei confronti di un soggetto residente nella provincia barese, attualmente detenuto, ritenuto affiliato al clan “Parisi” nonchè vertice del clan attivo nell’area murgiana per conto dello stesso gruppo criminale, già imputato “per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, estorsione, usura e reati in materia di armi”. Gli accertamenti patrimoniali condotti dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Bari hanno evidenziato “un’ingiustificata sproporzione tra il patrimonio accumulato nell’ultimo decennio, l’elevato tenore di vita e le esigue entrate lecite dichiarate dal nucleo familiare, delineando un quadro indiziario che riconduce l’origine dei beni al reimpiego e ai proventi di reiterate condotte delittuose”.

Il vincolo patrimoniale ha interessato beni per un valore complessivo stimato in oltre 5.000.000 di euro, formalmente intestati a “prestanome” ma risultati nella piena disponibilità dell’uomo: un compendio immobiliare di tipo villa con corte pertinenziale, l’intero capitale sociale (100%) di due società a responsabilità limitata operanti nel commercio di autoveicoli, e decine di autovetture, anche di lusso; un’impresa individuale esercente attività di bar, ristorante e pizzeria; svariate disponibilità finanziarie giacenti presso tre istituti di credito.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).