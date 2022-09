BARI (ITALPRESS) – Donato Notarangelo guiderà i Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e Bat fino al 2024: l’assemblea degli imprenditori del 15 settembre scorso ha rinnovato il suo mandato per un ulteriore anno. “Saranno anni cruciali per il nostro futuro e non abbiamo alcuna intenzione di fare da spettatori, anzi vogliamo essere sempre più partecipi e presenti nelle strategie e nelle azioni che andranno a stabilire che Paese vogliamo diventare”, ha detto Notarangelo.

Il presidente dei Giovani Imprenditori ha annunciato i suoi obiettivi programmatici per i prossimi due anni di mandato: colmare la disparità di genere e generazionale, maggior partecipazione al dibattito politico per essere più presenti nelle scelte essenziali per il futuro dell’economia locale, creare valore per il nostro territorio sia in termini di capitale umano che di sostegno alle comunità.

